Российский изобретатель создал уникальный циферблат для часов HUAWEI. Почему его надо увидеть?

В HUAWEI WATCH 5 добавили эксклюзивные циферблаты

Независимый часовщик Константин Чайкин впервые перенес свои авторские циферблаты в цифровое пространство. Теперь владельцы смарт-часов HUAWEI WATCH 5 могут прикоснуться к миру настоящего часового искусства. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Один из самых известных часовщиков мира, художник и изобретатель Константин Чайкин перенес свои дизайны для механических часов в цифровые циферблаты HUAWEI

Время как философская категория

Для мастера, который рассматривает время как философскую категорию, тесно связанную с человеческими эмоциями и творчеством, эта работа стала новым этапом в исследовании временных измерений. Для HUAWEI он постарался сохранить всю глубину традиционного часового искусства, адаптировав его к возможностям современных технологий.

Среди представленных дизайнов особого внимания заслуживают часы Joker Classic с узнаваемой улыбкой Джокера, Kolobok с элементами русских народных мотивов и Panda, демонстрирующие фирменный стиль Чайкина. Эти циферблаты уже доступны для загрузки в приложении HUAWEI Health, оставляя возможность каждому владельцу HUAWEI WATCH 5 настроить свои часы в соответствии с личным вкусом.

Сам часовщик отмечает, что интерес к цифровым форматам появился у него еще несколько лет назад, когда он создал NFT-Joker. По его словам, разработка циферблатов для часов HUAWEI стала логичным продолжением его экспериментов

«В 2021 году, на волне интереса к криптоарту, я решил воплотить свои дизайны в виртуальном искусстве, создав NFT-Joker — произведение, объединяющее более 42 тысяч образов часов "Джокер". Это лишь подтверждает, что только виртуальное пространство открывает новые возможности для художников. Создание цифровых циферблатов, которые теперь доступны на умных часах HUAWEI, стало продолжением моего поиска новых цифровых форматов в творчестве. Это шаг к соединению часового искусства с современными технологиями, который позволяет ценителям наслаждаться уникальным опытом в смарт-часах», — рассказал Константин Чайкин.

Фото: Архивы HUAWEI

Циферблаты Константина Чайкина уже доступны для скачивания всем пользователям HUAWEI WATCH 5 в магазине циферблатов без ограничений. Дизайн модели идеально дополняет художественные решения автора.

Часы доступны в двух размерах — 42 и 46 миллиметров, с корпусами из премиальных материалов: нержавеющей стали, керамики и титанового сплава. Производитель предлагает различные варианты ремешков, включая фторэластомеровые и титановые браслеты, что позволяет создать идеальное сочетание стиля и комфорта.

Фото: Архивы HUAWEI

Не дизайном единым

Часы оснащены революционной технологией X-TAP, объединяющей датчики ЭКГ, фотоплетизмограф и сенсор силы нажатия. Они способны не только отслеживать пульс и уровень кислорода в крови (SpO₂), но и предупреждать о потенциальных рисках, таких как переутомление или апноэ во сне.

Фото: Архивы HUAWEI

Для активных пользователей предусмотрено более сотни спортивных режимов, включая даже падел-теннис и фридайвинг. Навигационная система HUAWEI Санфлауэр с двойной частотой L5 обеспечивает точное отслеживание маршрутов, а режим «Соревнование с самим собой» мотивирует бить личные рекорды.

Автономность — еще одно преимущество

46-миллиметровая модель работает до 4,5 дней в стандартном режиме и до 11 дней в экономичном. Зарядка занимает всего 60 минут для 42-мм версии, что делает часы идеальным спутником для путешествий и активного образа жизни.

HUAWEI WATCH 5 — это не просто часы, а инструмент для улучшения качества жизни. Они сочетают в себе премиальные материалы, стильный дизайн, и пользу для здоровья, выделяясь своими характеристиками на рынке. Это аксессуар для осознанных людей, которые ведут активный образ жизни, заботятся о своем здоровье и интересуются искусством.