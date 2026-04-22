Российская компания представила гаджет для саморегуляции. Как он влияет на аппетит, сон и спокойствие?

Как он влияет на аппетит, сон и спокойствие?

Главный по спокойствию: блуждающий нерв

Большинство из нас живет в режиме постоянного поиска внутреннего переключателя. Мы плохо спим, едим от тревоги и не можем переключиться с рабочих задач даже глубоким вечером. Многие называют это сбитым режимом, врачи же называют это перегрузкой нервной системы. О том, при чем тут блуждающий нерв, — в нашей статье.

В организме есть конкретный механизм, который может влиять на то, как мы спим, едим, переносим стресс и тревогу, — и на него можно воздействовать.

Внутри нас есть настоящий «магистральный кабель» — блуждающий нерв

Он соединяет мозг со всеми важными органами: сердцем, легкими и желудком. Именно от него зависит, насколько быстро вы успокоитесь после тяжелого разговора и поймете ли, что уже наелись, до того, как опустеет очередная тарелка.

Изображение: ООО «Хилби»

Когда тонус нерва в норме, человек засыпает за пять минут, а стресс не превращается в многодневную тревогу. Когда тонус снижен, организм застревает в режиме опасности. Кортизол зашкаливает, сон не восстанавливает силы, а сигналы о насыщении просто не доходят до мозга. В таком состоянии бесполезно тренировать силу воли — физиология сильнее.

Технология taVNS: как безболезненно достучаться до нерва

Стимуляция блуждающего нерва сегодня — дело практики, раскрывающееся через внешнее воздействие. Технология taVNS — транскутанная аурикулярная стимуляция блуждающего нерва. Это мягкие микротоки, которые через кожу уха подают сигнал мозгу о том, что все в порядке, можно расслабиться. Это неинвазивно, безболезненно и работает без лекарств, запуская естественные процессы саморегуляции.

Изображение: ООО «Хилби»

Эту технологию компания Healbe воплотила в устройстве NEEM. Это компактное устройство с клипсой-электродом, которое позволяет использовать достижения нейробиологии прямо у себя на диване.

На практике это работает так: десять минут сеанса перед едой помогают мозгу вовремя услышать сигнал сытости и снизить аппетит. Для борьбы со стрессом и улучшения сна понадобится двадцать минут сеанса в спокойной обстановке.

Изображение: ООО «Хилби»

Однако это не панацея, а вспомогательная заметка для организма

NEEM не сжигает жир и не работает как мощное снотворное. Его задача — накопительный эффект. Устройство помогает организму вспомнить, как работать в нормальном режиме, без вечного допинга из кофе и быстрых углеводов. Это технологичный способ вернуть себе контроль над собственным состоянием, используя ресурсы, которые уже заложены в нас природой.

Технология в тренде

В последние годы интерес к немедикаментозным способам саморегуляции заметно вырос. Исследователи и разработчики все чаще обращаются к технологиям, которые позволяют взаимодействовать с организмом через мягкие внешние стимулы, не требующие сложного вмешательства. В этом контексте внимание привлекает и направление, связанное со стимуляцией блуждающего нерва.

Изображение: ООО «Хилби»

Как отмечают специалисты в области нейробиологии и поведенческих практик, подобные подходы рассматриваются прежде всего как часть более широкого тренда на осознанное отношение к собственному состоянию.

Речь идет не о мгновенных изменениях, а о формировании устойчивых привычек, связанных с отдыхом, вниманием к сигналам тела и управлением повседневной нагрузкой

При этом устройства, использующие такие технологии, относятся к категории бытовых и не являются медицинскими изделиями. Это означает, что они не предназначены для диагностики или лечения и не могут рассматриваться как альтернатива профессиональной медицинской помощи. Их использование, как правило, связывают с созданием более комфортного пользовательского опыта и возможностью встроить дополнительные практики в ежедневный ритм.

Изображение: ООО «Хилби»

По словам представителей рынка, подобные решения чаще всего используются в качестве вспомогательного инструмента — наряду с другими привычками, которые человек выбирает для себя самостоятельно. Это может быть, например, часть вечернего ритуала или короткая пауза в течение дня, позволяющая переключить внимание и снизить уровень повседневного напряжения.

Таким образом, интерес к таким устройствам объясняется не столько ожиданием конкретных эффектов, сколько стремлением найти удобные и технологичные способы поддерживать баланс в условиях постоянной нагрузки и информационного шума.

Промокод NEEMSTART 25% на NEEM и наборы до 30.04

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:

ООО «Хилби», ОГРН 1127746361324, г. Москва