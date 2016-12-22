В Артеке появится буровая вышка и нефтеперерабатывающий завод

Директор Международного детского центра «Артек» в Крыму Алексей Каспржак рассказал журналистам о планах модернизации учреждения, передает ТАСС.

«Мы в следующем году построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и транснациональными корпорациями, дети будут знакомиться с индустрией, которая приносит России большую часть доходов», — отметил он.

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Администрация Артека планирует на четверть увеличить число отдыхающих в лагере детей в 2017 году — с 30 до 40 тысяч человек. За прошедшие с присоединения к России 2,5 года этот курортный центр посетили более 50 тысяч ребят. «Мы решаем такие большие задачи, как начало строительства лагеря "Солнечный", мы достраиваем "Прибрежный", мы построим большую "Артек-арену"», — рассказал Каспржак.

Финансирование Артека предусмотрено федеральной целевой программой по развитию Крыма. Программа развития лагеря до 2020 года утверждена в марте 2015 года. Она подразумевает как строительство новых зданий и сооружений, таки и капитальный ремонт существующих.