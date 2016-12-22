Страны Бенилюкса подписали соглашение о совместном воздушном патруле

В среду, 21 декабря, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали соглашение об организации воздушного патруля в небе Бенилюкса, сообщает сайт НАТО. Самолеты воздушного компонента Вооруженных сил Бельгии и Королевских ВВС Нидерландов будут нести постоянное боевое дежурство в небе трех государств по принципу ротации, сменяясь каждые четыре месяца. Управление миссией возьмет на себя командование НАТО.

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Соглашение было подписано на авиабазе Люфтваффе (ВВС ФРГ) Рамштайн. Подписи под документом поставили командующий Королевских ВВС Нидерландов, командир воздушного компонента вооруженных сил Бельгии и посол Люксембурга. Первая смена нового воздушного патруля, которая начнется 1 января 2017 года, будет возложена на бельгийскую авиацию. В мае их сменят нидерландские истребители.

Как отмечено в сообщении Альянса, новая совместная миссия должна повысить эффективность действий военной авиации обеих задействованных стран и способствовать развитию современной системы обороны НАТО. Руководство операцией будет осуществляться из центра совместных воздушных операций НАТО в Удеме, земля Северный Рейн-Вестфалия ФРГ.

Ранее бельгийские истребители обеспечивали прикрытие территории Бельгии и Люксембурга, в то время как ВВС Нидерландов самостоятельно охраняли свое воздушное пространство.

В настоящее время ВВС стран НАТО поддерживают несколько постоянных воздушных патрулей. Эти операции позволяют отработать взаимодействие командных структур разных стран-членов Альянса, а так же обеспечить ПВО государств-членов НАТО, не имеющих собственных военно-воздушных сил, таких, как Албания, Исландия, Люксембург, Словения и три постсоветские республики Прибалтики.