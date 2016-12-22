Кайман замерз на пензенской мусорке

На одной из мусорных свалок в Пензе жители близлежащих домов обнаружили каймана. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ЖКХ.

Хозяева выбросили маленького аллигатора на улицу в морозную погоду. Рептилию отнесли спасателям, которые обратились за помощью к сотрудникам зоопарка, но каймана спасти не удалось.

Кайманы относятся к семейству аллигаторовых и в длину достигают 1,5-2 метра. Обитают преимущественно в Центральной и Южной Америке.

Похожий случай произошел в Забайкалье в 2015 году. Цирковой крокодил, которого перевозили в специальном отапливаемом прицепе, умер от переохлаждения, несмотря на усилия дрессировщиков по его спасению. Об этом сообщает «Ермак-инфо».

В апреле 2014 года школьники в Чебоксарах нашли в овраге мертвого крокодила. По мнению жителей города, от рептилии мог избавиться цирк-шапито «Аврора», приезжавший из Омска осенью 2013 года. Его дирекция сообщала о несчастном случае — смерти перегревшегося в террариуме крокодила.