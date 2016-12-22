«Московская кукушка» из Рады облила водой соратника Ляшко

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщины» Александра Кужель облила водой своего коллегу по парламенту Игоря Мосийчука (Радикальная партия). Инцидент произошел в эфире передачи «Шустер Live», запись размещена на YouTube.

Перепалка возникла в ходе дискуссии о бюджете Украины на 2017 год. Кужель критиковала урезание социальных расходов, а Мосийчук говорил о необходимости финансирования армии. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко оппонентку назвал московской кукушкой, «которая стояла на площади и кричала: "Янукович приди, порядок наведи!"»

«Вы сначала со своими взятками разберитесь», — ответила представительница «Батькивщины», а после этого плеснула в Мосийчука водой. «Это быдло тоже должно когда-то получить», — добавила Кужель.