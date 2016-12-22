Американские демократы не захотели еще одной президентской кампании Клинтон

Больше половины американских демократов и избирателей без определенных электоральных предпочтений не захотели, чтобы Хиллари Клинтон пыталась стать американским президентом еще один раз. Об этом свидетельствуют результаты опроса USA Today и Саффолкского университета.

Как выяснили эксперты, 62 процента демократов и независимых избирателей не хотели бы, чтобы Клинтон баллотировалась в президенты еще раз. Лишь 23 процента из них будут довольны еще одной ее президентской кампанией.

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При этом из нынешних политиков больше всего демократы и независимые избиратели хотели бы иметь возможность проголосовать за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и вице-президента США Джо Байдена.

66 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы Демократическую партию на выборах представлял новый человек, ранее не делавший политическую карьеру.

Хиллари Клинтон проиграла выборы президента США, набрав 9 ноября всего 227 голосов выборщиков из 270 необходимых. 20 января после инаугурации Соединные Штаты возглавит республиканец Дональд Трамп.