Лукашенко подарил Кучме петуха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил бывшему президенту Украины Леониду Кучме в качестве новогоднего подарка игрушечного петуха. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Оба лидера на встрече в Минске обсудили работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Тебе как президенту дарю на счастье белорусскому и украинскому нашему народу», — сказал Лукашенко, вручая бывшему главе украинского государства петуха.

В свою очередь Кучма подарил белорусскому лидеру книгу Никколо Маккиавели. Лукашенко отметил, что он не только наслышан об этом итальянском мыслителе, но как-то просмотрел его труды «по диагонали».