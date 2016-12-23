Разъяснена цель отправки батальона военной полиции в Алеппо

Батальон российской военной полиции введен в сирийский Алеппо с целью сохранения установившегося порядка на освобожденных территориях. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 23 декабря.

«Когда достигается какой-то успех, самое главное сохранить ситуацию и ее контролировать. Военная полиция вводится для того, чтобы на территории, которая находится все-таки в чрезвычайной ситуации, поддерживался правопорядок», — объяснил он.

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По его словам, в освобожденном Алеппо военнослужащим, в том числе и представителям военной полиции, предстоит проделать еще много работы. В частности, необходимо зачистить территорию. Шерин также не исключил, что в городе могут скрываться боевики. «Кто-то переоделся в мирного жителя, кто не успел убежать», — предполагает Шерин.

Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в освобожденные районы Алеппо введен батальон российской военной полиции. Глава Минобороны также отметил, что операция по выводу боевиков из сирийского города завершена.