Самолет задержался в полете из-за шутки о взрывоопасном смартфоне

Рейс авиакомпании Virgin America, летевший из Сан-Франциско в Бостон, задержался в полете из-за неудачной шутки о наличии смартфона Samsung Galaxy Note 7 на борту. Об этом сообщает BBC News.

В ходе полета один из пассажиров Лукас Войцеховски (Lucas Wojciechowski) обнаружил, что среди доступных точек подключения к Wi-Fi значилась сеть с названием «Samsung Galaxy Note7_1097».

После того как о находке узнал персонал авиакомпании, владельца опасного смартфона попросили обратиться к бортпроводнику. Поскольку ни один из пассажиров не желал сознаваться, пилот пригрозил незапланированной посадкой в аэропорту Вайоминга. После этого владелец аппарата с указанной сетью Wi-Fi признался, что на борту самолета никаких взрывоопасных устройств нет, а переименованное название точки доступа — неудачная шутка.

В авиакомпании подтвердили, что инцидент действительно произошел на борту рейса Сан-Франциско — Бостон, но не уточнили, были ли приняты какие-либо меры в отношении автора шутки.

Модель Samsung Galaxy Note 7 поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев возгорания устройств корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство. Федеральное управление авиации США и большинство авиакомпаний по всему миру запретили проносить смартфон на борт самолетов.