Украинские солдаты пожаловались на условия перевозки в грузовом вагоне

Видео: Sergey Alexandrov / YouTube

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождающие спецтехнику в железнодорожном вагоне, пожаловались на плохие условия содержания и рассказали, как диверсанты могут их обезвредить при штурме состава. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

На записи украинские солдаты показывают грузовой вагон, в котором их перевозят. В вагоне нет оборудованных спальных мест, разрушен пол, отсутствует санузел. Военнослужащие также отмечают, что «нормальную еду» им дали волонтеры.

Кроме того, бойцы рассказали, как диверсанты могут заблокировать их. «Всем диверсантам, которые будут штурмовать такие вагоны, в которых перевозят охрану любой спецтехники — не надо штурмовать (...) Когда по технике безопасности эта дверь закрыта, просто закрываете ее на ключ. Дверь невозможно открыть изнутри», — рассказал один из военнослужащих.