Arctic Monkeys анонсировали новый альбом

Лидер британской рок-группы Arctic Monkeys Алекс Тернер подтвердил, что коллектив приступил к работе над очередной пластинкой. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил в своем Twitter ведущий BBC Sheffield Шамир Масри.

«Алекс Тернер рассказал мне во время интервью, что группа возвращается в Шеффилд для записи нового альбома. Это происходит!» ― написал он.

В течение последних недель члены коллектива были замечены фанатами в барах, магазинах и ресторанах города. Поклонники группы предположили, что музыканты собрались для работы.

Впервые слухи об этом появились летом 2016 года. Тогда Тернер опроверг их, заявив, что группа не торопится с записью очередного релиза.

Arctic Monkeys сформировались в 2002 году в Хай Грин, пригороде Шеффилда. Первая пластинка группы Whatever People Say I Am That’s What I Am Not стала самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании. Последний релиз коллектива под названием AM вышел в 2013 году.