Половина жителей крупных городов России проведет зимние праздники в поездках

Почти половина жителей российских городов-миллионников отправится в путешествие в новогодние праздники. Об этом сообщается в пресс-релизе консалтинговой компании EY, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 23 декабря.

Специалисты фирмы провели опрос среди 1,5 тысячи человек из 13 крупных городов России. Выяснилось, что 43 процента респондентов проведут зимние праздники вне дома: отправятся в экскурсионный тур (24 процента), на горнолыжный или приморский курорт (14 процентов) или в поездку с целью оздоровления (5 процентов).

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При этом 69 процентов участников опроса будут путешествовать по России. Наиболее популярными внутренними направлениями отдыха стали Москва и Санкт-Петербург.

Самым востребованным у респондентов зарубежным регионом для поездок в зимние праздники оказалась Европа, которую намерены посетить более 70 процентов туристов. Девять процентов собираются в Северную Америку, шесть — в Азию.

19 декабря в Российском союзе туриндустрии рассказали о том, что более 40 процентов купивших путевки на период грядущих праздников россиян предпочли отдыхать на родине.