Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Пчело-человек обошел стерлядь в голосовании за спортивный символ Саратова

Перейти в «Мою Ленту»

Пчело-человек по имени Волжик обошел стерлядь-баскетболистку и белку-волейболистку в интернет-голосовании за право стать спортивным символом Саратовской области. Об этом сообщает Saratov Room.

40,8 процента участников опроса отдали свой голос за Волжика. Второе место заняла стерлядь, которая набрала 27,7 процента голосов избирателей. На третьей строчке расположилась белка, которую выбрали 12,6 процента жителей.

По изображению нового символа будет создана ростовая кукла, которая будет принимать участие во всех спортивных и оздоровительных мероприятиях области.

22 октября волк Забивака был назван талисманом чемпионата мира 2018 года. В голосовании он набрал 52,8 процента, обогнав Кота и Амурского Тигра.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спортивным талисманом области станет пчело-человек
Обладательница самых красивых ягодиц снялась голой с талисманом ЧМ-2018 на груди
Стал известен талисман чемпионата мира 2018 года
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо
Путин напомнил о превосходстве России над любым агрессором
Президент рассказал о своей информированности по громким уголовным делам
Названы самые главные научные открытия 2016 года
Полицейские в Италии застрелили подозреваемого в нападении на берлинский базар
Путин сообщил о снижении смертности россиян
Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале
Другие материалы рубрики
21:32 22 декабря 2016

Предупредительный выстрел

Союз биатлонистов России избежал жестких санкций после заседания исполкома IBU
12:13 Сегодня

Мутко заявил о желании СБР получить компенсацию за отмену этапа КМ

11:22 Сегодня

Симон Фуркад возмутился переносом этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени

10:56 Сегодня

Девушка-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии по футболу

10:51 22 декабря 2016
Симон Дзадза

Стриптиз, пижонство и автоголы

Самые курьезные моменты в мире спорта в 2016 году
01:03 14 декабря 2016

Российские гандболистки потеряли шансы на выход в полуфинал ЧЕ

10:06 Сегодня

15-летний футболист побил рекорд чемпионата Италии 79-летней давности

09:27 Сегодня

Дон Кинг рассказал о разбитом сердце из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

00:59 21 декабря 2016

Дерзкий и резкий

От «Лестера» до «Динамо»: чем запомнился футбольный 2016 год
00:29 14 декабря 2016

Федерация бобслея России согласилась с переносом ЧМ-2017 из Сочи

06:33 Сегодня

Игрок «Баварии» сыграл в пас с Санта-Клаусом во время матча

10:41 14 декабря 2016

Китайский клуб купит футболиста «Челси» за 75 миллионов долларов

Россия
«Мозг мне больше не нужен»
Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
Смена стиля
Об итогах первой сессии новой Думы
Дмитрий МедведевЛабутены, гелендваген, русиано и трампизм
Как события уходящего года разнообразили русский язык
Началась большая пресс-конференция Путина
Путин сообщил о снижении смертности россиян
В Совфеде сообщили о «расстрельных списках» российских дипломатов
Гатилов заявил об отсутствии ревности к Сирии из-за ее отношений с США
Все материалы
Мир
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
В Стамбуле задержали 31 подозреваемого в причастности к «Исламскому государству»
Полицейские в Италии застрелили подозреваемого в нападении на берлинский базар
Опасная это работа
Почему дипломаты за рубежом постоянно рискуют жизнью
«Это не просто варварство»
Контекст и последствия убийства Андрея Карлова
Все материалы
Бывший СССР
Внимание в воздух
Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией
Глава СБУ предложил обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока
Лукашенко подарил Кучме петуха
Савченко прокомментировала свое исключение из делегации в ПАСЕ
Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии
Захарова назвала Савченко «нашим земным компасом»
Украинский посол объяснил публикацию «веселых картинок» о жертвах «Боярышника»
Все материалы
Финансы
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Президент рассказал о рекордно низкой инфляции по итогам года
Путин предсказал незначительный спад экономики по итогам 2016 года
Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале
Курс доллара вырос до 61 рубля
Бюджетников решили перевести на карту «Мир» с января 2018 года
ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка
Все материалы
Бизнес
Небо в овчинку
На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить
Не до жиру
Итоги 2016 года для российского авторынка
Падения и компромиссы
Чем запомнится 2016 год мировому и российскому нефтегазу
Путин пообещал сельскому хозяйству поддержку в 2017 году
Airbus продаст Ирану самолетов на 18 миллиардов долларов
В «Рыбном союзе» назвали причину подорожания красной икры
ТПП инициировала ряд важных для бизнеса законодательных поправок
Все материалы
Силовые структуры
«Если все виноваты, то никто не виноват»
Почему погибшего посла не охраняли: интервью бойца спецназа СВР «Заслон»
Упущенный «Шанс»
Что стоит за подростковым бунтом в столичной спецшколе
Иностранные корни нового российского спецназа
Кто помогал Минобороны готовить зеленых человечков
Путин охарактеризовал как «взрывной» рост производительности труда в оборонке
Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо
Флот заказал проектирование стратегических ракетоносцев пятого поколения
Адвокат на BMW X6 вылетел на остановку общественного транспорта в Кемерово
Все материалы
Наука и техника
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
«Изнасилования приняли массовый характер»
Чем закончилась сексуальная революция 1917 года
Немного уличной магии
Как беспроводные наушники от Apple устроили «тихую революцию»
Физики допустили открытие странглетов
Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола
Термоядерный реактор KSTARЗажать в кольце
Корейский реактор KSTAR установил мировой рекорд удержания плазмы
National Geographic рассказал об особенностях использования туалета в Антарктиде
Все материалы
Спорт
Предупредительный выстрел
Союз биатлонистов России избежал жестких санкций после заседания исполкома IBU
Мутко заявил о желании СБР получить компенсацию за отмену этапа КМ
Симон Фуркад возмутился переносом этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени
Девушка-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии по футболу
15-летний футболист побил рекорд чемпионата Италии 79-летней давности
Дон Кинг рассказал о разбитом сердце из-за отмены боя Поветкина со Стиверном
Пчело-человек обошел стерлядь в голосовании за спортивный символ Саратова
Все материалы
Культура
Коровка в космосе
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Пассажиров» до «Елок 5»
Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Василий Бычков«Тут жахнул кризис, и мы испугались»
Василий Бычков о книгах, ЦДХ, парковках и очередях в гардероб
СМИ узнали о предъявлении обвинения в мошенничестве барду Александру Новикову
Хелен Миррен назвала 2016 год «большой кучей дерьма»
Nine Inch Nails выпустили новый трек
Барышников получит гражданство Латвии
Все материалы
Интернет и СМИ
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Зверства, геи и мятеж
Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год
Смерть сквозь слезы
Жестокие и трогательные снимки одного из крупнейших фотоконкурсов мира
Попугай научился изображать звук запроса «О'кей, Google»
Странные позы пассажира гонконгских электричек стали вирусными мемами
В ЛНР выбрали самого патриотичного кота
В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой
Все материалы
Ценности
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Австралийцы сделали фанатам «Гарри Поттера» помолвочные кольца
Chanel показал символ «бесконечной женственности»
Rudolf Kampf сделал для мужчин гоночные машины из фарфора
Умерла главный редактор итальянского Vogue
Красиво пожили
От чего сходил с ума мир в уходящем году
Швейцарская мануфактура посвятила часы Дмитрию Менделееву
Все материалы
Путешествия
Прегольский синдром
Местные: организатор культурных событий Валентина Янсен о Калининграде
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
«Уральские авиалинии» прокомментировали ситуацию с рейсами в Таджикистан
Москва заявила об отсутствии уведомлений от Душанбе насчет «Уральских авиалиний»
Таджикистан запретил «Уральским авиалиниям» рейсы из четырех городов России
Отдых на родине выбрало большинство российских туристов
Море, солнце и не только
«Европеизированный» эмират Рас-эль-Хайма как альтернатива Дубаю
Все материалы
Из жизни
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной компании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Депрессия за лайк
Ученые признали соцсети вредными для женской психики
«В очереди за хлебом — ты, миллиардер и бомж»
Рассказ семьи из Москвы, которая переехала в Майами и родила там ребенка
Зрение за мировоззрение
Фотоистория об участниках протестов в Кашмире, ослепших от пуль полицейских
Во Франции лицеисты снялись полуобнаженными для общего фото с учителем
Американка показала свое фото после избавления от наркозависимости
Британские модели устроили съемку рядом с телом самоубийцы
Все материалы
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
1225 лошадиных сил на двоих: Битва года
Часть четвертая: Jaguar F-Type SVR против Chevrolet Corvette Z06
Kia раскрыла внешность следующего Picanto
BMW против Mercedes-AMG: Битва года
Часть третья: BMW M3 против Mercedes-AMG C63
СМИ раскрыли дизайн конкурента BMW X6 от Audi
На «Гелике» через заброшенный город
Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы