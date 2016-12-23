Пчело-человек обошел стерлядь в голосовании за спортивный символ Саратова

Пчело-человек по имени Волжик обошел стерлядь-баскетболистку и белку-волейболистку в интернет-голосовании за право стать спортивным символом Саратовской области. Об этом сообщает Saratov Room.

40,8 процента участников опроса отдали свой голос за Волжика. Второе место заняла стерлядь, которая набрала 27,7 процента голосов избирателей. На третьей строчке расположилась белка, которую выбрали 12,6 процента жителей.

По изображению нового символа будет создана ростовая кукла, которая будет принимать участие во всех спортивных и оздоровительных мероприятиях области.

22 октября волк Забивака был назван талисманом чемпионата мира 2018 года. В голосовании он набрал 52,8 процента, обогнав Кота и Амурского Тигра.