Угонщиков ливийского самолета задержали

Угонщики ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, сдались, их обыскали и взяли под стражу. Об этом в пятницу, 23 декабря, написал в своем Twitter мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

Он также отметил, что все 111 пассажиров и семь членов экипажа покинули борт.

Ранее сообщалось, что в самолете остаются угонщики и двое пилотов.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабах — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. Двое угонщиков лайнера, как минимум один из них был вооружен ручной гранатой, потребовали предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази. Предположительно, угонщики принадлежат к неизвестной ранее группировке «Аль-Фатех аль-Джадида».