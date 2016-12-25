Водолазы и глубоководные аппараты поищут бортовые самописцы Ту-154

Бортовые самописцы самолета Ту-154 не оборудуются радиомаяками, их будут искать водолазы и глубоководные аппараты среди обломков. Об этом «Интерфаксу» заявил министр транспорта Максим Соколов в воскресенье, 25 декабря.

«Развертывается группировка водолазов, которые работают на глубинах 40-60 метров», — подчеркнул Соколов.

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Ранее сообщалось, что в район поисков отправлены водолазы МЧС с глубоководной техникой, а также военные водолазы Черноморского и иных флотов.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.