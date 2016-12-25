UFC сообщил об отмене поединка между Вердумом и Веласкесом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес отстранен от участия в турнире UFC 207 из-за травмы и пропустит бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

«Мы были проинформированы Атлетической комиссией штата Невада, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207, и отстранили бойца», — говорится в заявлении.

UFC не стал искать для Вердума другого соперника. Встреча с Веласкесом должна была пройти 30 декабря в городе Парадайс (штат Невада, США). Первый их бой состоялся летом 2015 года и завершился победой Вердума удушающим приемом.

Главным событием турнира UFC 207 станет поединок Ронды Роузи и Аманды Нуньес за титул чемпиона в легчайшем весе среди женщин.