Опубликовано видео поисковой операции МЧС на месте авиакатастрофы

МЧС России распространило видео поисковых работ на месте катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны. Запись публикует в воскресенье, 25 декабря, kp.ru.

В операции на месте падения лайнера задействовано множество судов, ее участники вылавливают из воды обломки самолета. С неба водную поверхность изучают на вертолетах.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что бортовые самописцы Ту-154 не оборудуются радиомаяками, их будут искать водолазы и глубоководные аппараты среди обломков.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета.