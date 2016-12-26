Адвокат сообщила о расследовании избиения пытавшегося открыть номер BMW москвича

Столичная полиция ведет доследственную проверку по факту избиения москвича, пострадавшего за попытку снять картонку, закрывающую номер припаркованного в неположенном месте автомобиля BMW. Как передает в понедельник, 26 декабря, РИА Новости, об этом рассказала адвокат пострадавшего Илона Цилюрик.

По ее словам, за четыре дня, прошедших со времени инцидента, их так и не вызвали в полицию. В связи с этим адвокат допустила, что фактически дело не расследуется. Вместе с тем Цилюрик подчеркнула, что доследственная проверка может продолжаться до месяца и поэтому сейчас может решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также Илона Цилюрик сообщила подробности произошедшего. По ее словам, 22 декабря Артур Бойко по дороге домой заметил на проезжей части улицы Малая Бронная несколько автомобилей, припаркованных в неположенном месте. У одного из них, марки BMW, был закрыт номер. Мужчина наклонился, чтобы снять картонку, однако сделать это не успел, поскольку получил удар по затылку.

«Его сразу начали избивать, по словам свидетелей, около четырех человек», — рассказала адвокат, добавив, что Бойко получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица. После избиения он попытался вызвать полицию, однако напавшие отобрали у него телефон.

«Он ушел домой и оттуда и сообщил (о случившемся). Затем его телефон нашли, но без сим-карты и поломанным. Злоумышленники скрылись», — добавила адвокат.

Цилюрик также отметила, что как минимум один из нападавших входил в ресторан неподалеку и выходил оттуда. Внутри заведения и на здании установлены видеокамеры, поэтому личности нападавших можно было бы установить по видеозаписям. По словам адвоката, пока полиция этого сделать не смогла.

Ранее в сети развернулось обсуждение по факту избиения Бойко. Пользователи, в частности, обвинили его в стукачестве.