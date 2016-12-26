Начальника управления в «Роснефти» нашли мертвым в машине

Начальник одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

В то же время знакомый с ситуацией источник агентства уточнил, что тело менеджера было найдено в понедельник, 26 декабря, в автомобиле Lexus черного цвета. Машина находилась в Китайгородском проезде в центре Москвы. По словам собеседника РИА Новости, смерть, предположительно, была ненасильственной.

Источник добавил, что на месте работала следственно-оперативная группа. Тело Еровинкина было направлено в морг ФСБ России.

Еровинкин в 2008-2012 годы руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период пост российского вице-премьера.