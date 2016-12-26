«Роснефть» достигла договоренности о приобретении компании «Таргин»

«Роснефть» заявила о достижении договоренности с АФК «Система» о покупке 100 процентов акций компании «Таргин». Сумма сделки составит до 4,1 миллиарда рублей. Для завершения сделки необходимо получение одобрения антимонопольных органов РФ. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте «Роснефти».

В результате сделки парк буровых установок компании увеличится на 19 процентов, а количество собственных бригад по ремонту скважин — на 30 процентов. В целом, доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60 процентов, ремонту — до 40 процентов.

Кроме того, приобретение компании «Таргин» дополнительно повысит экономическую эффективность проектов по нефтедобыче компании «Башнефть», приобретенной «Роснефтью» осенью 2016 года, что, в результате, усилит синергетический потенциал совершенной инвестиции.