В Вашингтоне почтили память пассажиров погибшего Ту-154

Американцы почтили память пассажиров разбившегося возле Сочи самолета Ту-154. Кадры с места событий публикует Ruptly.

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Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших.