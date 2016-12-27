В Совфеде ответили на обвинения Болгарии по поводу «попыток России» разрушить ЕС

Заявление президента Болгарии Росена Плевнелиева о том, что Москва якобы пытается дестабилизировать Евросоюз, связано с желанием ЕС замаскировать собственные ошибки. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 27 декабря.

«Когда получаются проблемы, всегда ищут крайнего на стороне. А кто крайний бывает заграницей? Только Россия», — сказал сенатор.

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Сенатор сравнил Плевнелиева с президентом США Бараком Обамой. «Тот, уходя, пытается все шишки кинуть в адрес России», — отметил политик, подчеркнув, что Россия не виновата в трудностях ЕС.

Джабаров полагает, что у Евросоюза накопилось очень много проблем. Речь идет о «безграмотной миграционной политике», «бездумном расширении». Кроме того, по его словам, к Евросоюзу присоединялись страны, экономика которых не адаптирована к стандартам организации.

Ранее во вторник Плевнелиев обвинил Россию в попытках подорвать Евросоюз изнутри. По его мнению, Москва пытается дестабилизировать ЕС, поддерживая ультранационалистические партии и движения.

Полномочия Плевнелиева, который занимает пост президента Болгарии последние пять лет, заканчиваются в январе 2017 года. Американский лидер Барак Обама также уступит свое кресло преемнику — республиканцу Дональду Трампу — в январе.