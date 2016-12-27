Болгарский президент обвинил Москву в попытках разрушить ЕС изнутри

Президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию в попытках подорвать Евросоюз изнутри. Слова политика передает Deutsche Welle.

По мнению президента, Москва пытается дестабилизировать ЕС, поддерживая ультранационалистические партии и движения. Россия, считает Плевнелиев, идет по стопам Советского Союза, пытаясь посеять среди европейцев сомнение в ценностях демократии и принципе верховенства права.

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В качестве основного инструмента, по его мнению, Москва использует интернет. «Европейцы должны знать правду, им нужно сообщить, что происходит и какие цели преследует российская пропаганда», — призвал президент Болгарии.

Росен Плевнелиев занимает пост президента с 2012 года. Он известен своей последовательной антироссийской позицией: еще до начала украинского кризиса политик заявлял, что Россия ведет против ЕС тайную войну. Его полномочия заканчиваются в январе 2017 года, когда его сменит победивший на выборах кандидат от Социалистической партии Румен Радев. Несмотря на то что политические противники неоднократно обвиняли его в пророссийской ориентации, сам Радев уже заявил, что не симпатизирует Москве и будет последовательно выступать за пронатовский и проевропейский курс.