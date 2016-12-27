В Эрмитаже покажут творения создателя туфель для «Секса в большом городе»

Весной 2017 года в Государственном музее «Эрмитаж» откроется выставка под названием «Маноло Бланик. Обувь как искусство». Там будут представлены модели обуви, созданные испанским дизайнером на протяжении его 45-летней карьеры. Об этом сообщает FashionNetwork.

Тематически выставка будет разделена на шесть секций: «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы». Всего в рамках экспозиции будет представлено 30 авторских рисунков и 214 туфель из архива дизайнера.

Бренд Manolo Blahnik зарегистрирован в 1973 году. В разное время компания сотрудничала с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиентов Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и Вайнона Райдер.

Туфли работы Маноло Бланика часто появлялись в сериале «Секс в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).