Ирина Мирошниченко назвала сообщения о своей госпитализации диким розыгрышем

Народная артистка России Ирина Мирошниченко опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

«Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое», — заявила актриса.

Ранее в тот же день пресс-служба МХТ имени Чехова, в котором работает артистка, заявила, что Мирошниченко отправилась в больницу с высокой температурой, сообщает ТАСС. В театре отметили, что ее должны были выписать сегодня.

74-летняя Ирина Мирошниченко снималась в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре». В 2008-м она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.