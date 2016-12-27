СМИ раскрыли обстоятельства падения Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом, уточнил собеседник агентства. «Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла — прим. «Ленты.ру»). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа», — сказал он.

«По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», — продолжил источник. Другой собеседник рассказал ТАСС, что Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону.

Кроме того, источники не исключают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.

По информации источников ТАСС, в качестве приоритетной версии гибели самолета следствие рассматривает возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов. «Коммерсантъ» в свою очередь писал со ссылкой на очевидца произошедшего, что экипаж как будто пытался посадить воздушное судно на воду. В то же время очевидец отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом.

В 05:27 мск 25 декабря направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров. Он упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Как заявляли в ФСБ, отрабатываются четыре основные версии катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.