В районе катастрофы самолета Минобороны России нашли тела трех погибших

Тела трех погибших найдены в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков», — рассказал собеседник информагентства.

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что с начала поисковой операции к 03:00 мск 27 декабря на месте авиакатастрофы нашли 12 тел погибших и 156 фрагментов.

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Ранее ТАСС, также сославшись на источник в силовых структурах, объявило об обнаружении одного из трех бортовых самописцев. Состояние черного ящика не известно, в ближайшее время его достанут из воды. Еще два самописца, находящиеся в хвостовой части, пока не найдены.

26 декабря источник РИА Новости в силовых структурах «сообщил» об опознании тел двух погибших. По его словам, речь идет о командире экипажа самолета Романе Волкове и помощнике начальника департамента культуры Минобороны Оксане Бадрутдиновой. В свою очередь, в пресс-службе военного ведомства сообщили об опознании родственниками доставленного в Москву тела одного из погибших, однако отказались разглашать его личность без согласия семьи.

Рано утром 25 декабря самолет Ту-154Б-2 министерства обороны России потерпел крушение вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Лайнер следовал в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира — чиновники Минобороны, военные, ансамбль имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов и глава благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, в качестве приоритетной рассматривается попадание постороннего предмета в двигатель.