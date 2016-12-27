СМИ сообщили об обнаружении черного ящика Ту-154

Один из бортовых самописцев Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, найден и в ближайшее время будет извлечен из воды. Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Состояние самописца, по словам собеседника информагентства, неизвестно. «Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», — добавил он.

26 декабря главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев выразил уверенность, что бортовые самописцы, расположенные в киле лайнера, должны были уцелеть. «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации (...). Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал он.

Как стало известно позднее в тот же день, очевидец авиакатастрофы сообщил о том, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, по словам свидетеля, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Ранее источник в силовых структурах говорил ТАСС, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на попытку экипажа посадить самолет на воду.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.