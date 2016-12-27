Итальянский священник пригласил паству на посвященную мафиозному боссу мессу

Священник в итальянской провинции Бари пригласил паству на мессу, посвященную памяти убитого в мае канадского мафиозного босса Рокко Солесито. Об этом сообщает издание The Local.

«Отец Микеле Фольи, духовно связанный с живущей в Канаде семьей и его сыном Франко, приехавшим в наш город, приглашает верующих нашей общины на мессу в память об их собрате», — говорилось в распространенном священником сообщении. Когда оно вызвало скандал, Фольи пояснил, что на мессе убитого мафиозо будут не славить, а вспоминать.

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Тем не менее архиепископ Бари-Битонто Франческо Какуччи наложил запрет на проведение мессы, окрестил произошедшее скандалом и заявил, что решившийся на такой шаг священник может быть подвергнут дисциплинарной ответственности.

Рокко Солесито был застрелен в Монреале — канадская полиция списала случившееся на мафиозные разборки. 67-летний преступник был с почестями похоронен в том же городе, с инициативой провести мессу в родной для него провинции Бари выступил его сын Франко.