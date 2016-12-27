Бортовой самописец Ту-154 доставлен в Подмосковье для расшифровки

Черный ящик разбившегося Ту-154 Минобороны России, обнаруженный на месте авиакатастрофы, доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в российском военном ведомстве, передает «Интерфакс».

После очистки самописца начнется его расшифровка. Кроме того, как сообщает РИА Новости, в Черном море найдены еще три фрагмента разбившегося самолета, в том числе двигатель, стойка шасси и элементы обшивки лайнера.

Черный ящик был поднят из воды ранее во вторник. Еще два бортовых самописца, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

26 декабря очевидец произошедшего сообщил, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, по словам свидетеля, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Ранее источник в силовых структурах говорил, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на попытку экипажа посадить самолет на воду.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел катастрофу утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: 8 членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.