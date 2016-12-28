В Москве нашли очередь за красной икрой

Видео: ren.tv

В московском районе Алтуфьево выстроилась очередь перед магазином, где продают красную икру. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, очередь состоит как минимум из 50 человек. Люди стоят на крыльце и на тротуаре перед магазином.

Как отмечает телеканал, неизвестно, почему в преддверии праздника жители столицы решили купить икру именно в этой торговой точке, ведь продается она по всему городу.

12 декабря телеканал «360» сообщил, что среди самых популярных товаров перед Новым годом в Московской области оказались омуль, красная икра, сырокопченые колбасы и мясные деликатесы.

Сайт «Вести.Ru» советует покупать икру лососевых рыб, в составе которой нет ничего, кроме самого продукта, соли и консерванта. В противном случае товар может оказаться некачественным.