Пользователи сети попрощались с исполнительницей роли принцессы Леи

В сети бурно отреагировали на смерть американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы из киносаги «Звездные войны». Пользователи Twitter написали тысячи постов с хэштегом #RIPCarrieFisher и поблагодарили актрису за чудесное детство. «Да пребудет с тобой сила», — пожелали они.

Преданные фанаты начали выкладывать тематические изображения и видеоролики, вспоминая, как смотрели четвертый, пятый и шестой эпизоды саги в детстве, и подкрепляя свои публикации цитатами из кинокартин. «Смерть — это естественная часть жизни. Радуйся за близких своих, которые в силу преобразовались», — написал пользователь Haresh Deol, цитируя культового персонажа вселенной саги магистра Йоду.

— Vintage Mark Hamill (@HamillOnSet) 28 декабря 2016, 06:26

Многие признались, что в детстве принцесса Лея была для них кумиром и образом для подражания, и отметили, что им очень тяжко расставаться с Фишер. «Когда из жизни уходят люди, с которыми связано твое детство, ты понимаешь, что оно закончилось», — заметил один из них.

«Мы будем скучать по вашей прекрасной улыбке. Отдыхайте, принцесса»

Фишер умерла в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет. Причиной смерти актрисы стала остановка сердца.

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Ранее в декабре сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили артистку в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии мать Фишер, актриса Дебби Рейнольдс, рассказала о стабилизации состояния дочери.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы».