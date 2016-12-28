Выгнавший украинского политолога в прямом эфире сенатор объяснил свои действия

Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич признался, что сдержал эмоции во время конфликта с украинским политологом Вадимом Трюханом в студии Первого канала. Деталями произошедшего сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 28 декабря.

По словам Клинцевича, для Трюхана все могло закончиться «крайне плачевно», но российский сенатор не стал нагнетать конфликт. «Я не сказал ни грубого слова, ничего. Я человек достаточно сдержанный. Но шансов быть среди порядочных людей ему не оставил», — объяснил он.

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По словам парламентария, во время съемок программы прозвучало предложение почтить память погибших в авиакатастрофе Ту-154. Все, кроме Трюхана, встали, «а этот сел и сидит», подчеркнул Клинцевич.

«Было демонстративное хамское поведение не человека, животного, наверное», — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, он в вежливой форме попросил политолога выйти из студии. «Я встал и говорю: "Вы вообще отдаете себе отчет в том, что вы делаете, по-человечески? Вы мужчина или нет?" Он сказал, что не понимает, что происходит», — отметил парламентарий.

Ранее в среду стало известно, что Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» вывел из студии Трюхана, который отказался встать, чтобы почтить память погибших в катастрофе Ту-154. Минуту молчания объявила лидер общественного движения «Антивойна» (Украина) Виктория Шилова. Политолог заверил, что не слушал Шилову.

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, где приземлялся для дозаправки. В результате погибли 92 человека. Следователи прорабатывают несколько основных версий катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.