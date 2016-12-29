Попавший в камеру для поцелуев хоккейный фанат чмокнул стакан пива

Видео: Brady Trettenero / Twitter

Болельщик сборной Словакии, попавший в объектив Kiss Cam во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею, вместо своей спутницы поцеловал стакан пива, после чего залпом выпил его. Видео эпизода размещено в Twitter пользователя Brady Trettenero.

Это произошло по ходу встречи группового этапа между Словакией и США. Как пишет «Советский спорт», игра завершилась со счетом 5:2 в пользу американцев.

Kiss Cam — популярное развлечение, встречающееся на спортивных соревнованиях по всему миру. В паузах игры оператор находит на трибунах пары, после чего их изображение выводится на табло. Затем влюбленные должны поцеловаться.