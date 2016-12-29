В США фанаты «Звездных войн» зажгли световые мечи в память о Кэрри Фишер

Поклонники фантастической киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны» собрались в нескольких городах США с игрушечными световыми мечами, чтобы почтить память скончавшейся актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей во франшизе принцессу Лею. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Mashable.

Фанаты устроили массовые флешмобы в Остине, штат Техас, а также в Анахайме, штат Калифорния. Многие участники мероприятия пришли в костюмах персонажей из вселенной «Звездных войн».

Ранее 29 декабря поклонники Фишер установили актрисе самодельную звезду на голливудской Аллее славы. Официально артистке эта награда не присуждалась.

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Фишер умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. Ее мать, актриса Дебби Рейнольдс, скончалась на следующий день после смерти дочери.

24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили актрису в больницу после приземления.

Кэрри Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Она также сыграла в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год) и «Звездные войны: Пробуждение силы».