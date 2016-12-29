Москва увидела зашкаливающую личную ненависть Обамы к России

Москва допускает, что последние санкции США в отношении России будут отменены в период президентства Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

«Это агония правящей элиты. Личная ненависть президента США [Барака Обамы] зашкаливает. Все это бездоказательно и является попыткой затормозить возможное сотрудничество», — так он оценил действия Белого дома.

По словам Крутских, нельзя исключать, что последние введенные действующей американской администрацией ограничения могут войти в 70 процентов указов Обамы, которые Трамп намерен отменить.

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28 декабря телеканал CNN сообщил, что Белый дом готовится объявить о новых антироссийских мерах в ответ на якобы вмешательство Москвы в процесс выборов в США. Избранный президент Трамп в свою очередь высказал мнение, что Соединенным Штатам нужно оставить этот спор.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.