В Харькове бывший преподаватель академии МВД попытался ограбить банк

В Харькове преподаватель академии Национальной гвардии МВД Украины попытался ограбить банк. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Харьков. Комментарии».

Как отмечает издание, 23 декабря в отделение банка вошел мужчина в маске и с пистолетом в руках. Он приставил оружие к голове кассира и потребовал отдать ему деньги, однако сотрудница банка отказалась это сделать. Тогда мужчина просто выбежал из отделения.

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Работники соседнего офиса криками привлекли внимание полицейского патруля, который и провел задержание. По информации «Харьков. Комментарии», неудавшийся грабитель был преподавателем академии Национального гвардии МВД Украины. Однако, как сообщили изданию в вузе, он был уволен до задержания. В академии при этом не сообщили дату увольнения.

В конце сентября в Днепропетровске (переименованного Радой в Днепр) были убиты двое полицейских. Сообщалось, что подозреваемый ранее служил в добровольческом батальоне МВД.

В июле в Одессе боец Нацгвардии Украины получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с группой местных жителей.