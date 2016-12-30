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В Мурманске перед Новым годом установли антитеррористические заграждения

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В центре Мурманска установили антитеррористические бетонные блоки. Об этом Nord-News сообщили в областном УМВД.

«Такие меры для обеспечения антитеррористической безопасности, во избежание любого несанкционированного проезда автотранспорта на территорию, где проходят массовые мероприятия. Также в ночь с 31 декабря по 1 января по Мурманской области будет задействовано 250 сотрудников полиции, 50 сотрудников частных охранных предприятий и организаций и народных дружинников», — сообщили в управлении.

Всего охрану общественного порядка будут осуществлять более 900 сотрудников органов внутренних дел, 70 сотрудников военной полиции, 160 представителей охранных организаций и народной дружины.

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