Менеджер по экипировке клуба НХЛ сыграл в официальном матче команды

Менеджер по экипировке клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» Джордж Алвес дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за проблем со здоровьем у резервного вратаря команды. Видео появилось на клубной странице в Twitter.

Алвес вышел на лед за 7,6 секунды до конца третьего периода, по его воротам не нанесли ни одного броска. Ранее он подписал с клубом просмотровый контракт.

Во время матча Алвес не забывал о своих основных обязанностях, затачивая коньки для одноклубников.

В прошлом он был морским пехотинцем, а до этого выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиге.

Встреча завершилась поражением «Каролины» со счетом 1:3. После 36 матчей регулярного чемпионата «Харрикейнс» с 39 очками занимают 12-е место в таблице Восточной конференции.