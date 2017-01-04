Еврокомиссар наставила лайков порноснимкам из-за хакеров

Хакеры взломали Twitter еврокомиссара Корины Крету (Corina Crețu) и от ее имени поставили лайки порнографическим фотографиям. Об этом сообщает европейское издание Politico.

По информации издания, от имени Крету были поставлены лайки не только под «взрослым» контентом, но и под картинками со спящими лисичками, свадебными фотографиями и ссылкой на хип-хоп композицию Thick Brown Gorgeous исполнителя Rede. Вечером 3 января все эти ссылки были видны на ее странице, позже их убрали.

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В ночь на 4 января Крету написала в соцсети, что блог взломан и попросила подписчиков не обращать внимания на записи и лайки последних 48 часов. Политик сообщила, что ее команда работает над исправлением ситуации, и она приносит извинения за произошедшее.

Корина Крету — еврокомиссар по региональной политике, входит в румынскую социал-демократическую партию. С июня по октябрь 2014 года была вице-президентом Европарламента.