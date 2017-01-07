СМИ узнали о планах Клинтон побороться за пост мэра Нью-Йорка

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает возможность участия в выборах мэра Нью-Йорка, которые пройдут 7 ноября. Об этом сообщает таблоид New York Daily News со ссылкой на высокопоставленный источник в Демократической партии.

Сторонники Клинтон, по информации издания, призывают ее бросить вызов действующему мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио. Последний ранее поддерживал тесные связи с четой Клинтон, однако отношения испортились после того, как он отказался поддержать выдвижение бывшего госсекретаря на пост президента США.

Сама Клинтон никак не прокомментировала данную информацию. Как отмечает New York Daily News, многие эксперты сомневаются в том, что она решится вернуться на политическую арену.

Участию Клинтон в выборах мэра Нью-Йорка также препятствует тот факт, что она проживает за его пределами — в городке Чаппакуа, тогда как законодательство требует, чтобы местом жительства кандидата был один из пяти округов города — Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Куинс или Стейтен-Айленд.

Клинтон уступила своему основному сопернику — республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. При этом в штате Нью-Йорк бывший госсекретарь оказалась победителем.

