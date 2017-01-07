Турция согласилась вывести войска с военной базы на севере Ирака

Анкара договорилась с Багдадом о выводе своих войск с военной базы около североиракского города Башика. Об этом в субботу, 7 января, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает Reuters.

Соглашение было достигнуто на встрече аль-Абади с его турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Детали договора не разглашаются.

Известно, что Турция пообещала уважать суверенитет Ирака. Кроме того, страны условились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

О том, что батальон турецких солдат был размещен близ Башики и неподалеку от захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государства» (ИГ, деятельность группировки запрещена в России) города Мосул, стало известно в декабре 2015 года.

Занимавший тогда должность премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу заявлял, что присутствие в Ираке войск из его страны не нарушает территориальную целостность данного государства. По словам политика, Анкара направила солдат в регион для борьбы с экстремистами.

Багдад, в свою очередь, отмечал, что происходящее является вмешательством во внутренние дела Ирака.