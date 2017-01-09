Объяснено появление смертоносного смога в Пекине

Группа экологов выяснила причину появления смога в столице Китая. В своей статье в журнале JGR: Atmospheres ученые опровергли мнение, что главной причиной загрязнения являются автомобили.

Ведущий автор исследования Юси Ван (Yuesi Wang) из Института атмосферной физики в Пекине рассказывает, что формированию смога способствовали промышленные предприятия и угольные электростанции в окрестностях Пекина.

Экологи наблюдали за формированием смога в Пекине, Тяньцзине и ряде других городов Северо-Китайской низменности в октябре и ноябре 2014 года. Они обнаружили, что смесь из выбрасываемого пара, выхлопных газов и потоков теплого воздуха, которые движутся к столице Китая с близлежащего плоскогорья, ведет к резкому понижению так называемой зоны смешивания. Это слой атмосферы, где благодаря турбулентным потокам происходит рассеивание поднимающихся с поверхности газов. Из-за снижения уровня этой зоны скорость движения ветров уменьшается, что приводит к накапливанию аэрозолей и образованию смога.

Ученые утверждают, что для борьбы со смогом необходимо ввести ограничения на сжигание нефтепродуктов и угля. Причем меры необходимо принять не только в Пекине, но и в других регионах страны, через которые движутся воздушные массы.

Согласно результатам исследования немецкого Института Макса Планка, каждый год в Китае умирает около 1,4 миллиона человек из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. Для борьбы с этим в Пекине создали экологическую полицию, которая будет отслеживать случаи несанкционированного поджога мусора, древесины и других биоматериалов.