Самолет с хоккеистами «Даллас Старс» вынужденно сел из-за задымления

Самолет с игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» спустя пять минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Сент-Луиса из-за задымления, возникшего в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Belleville News-Democrat.

По данным пожарной службы аэропорта, причиной появления дыма стали несущественные проблемы с электрикой. В пресс-службе «Далласа» отметили, что пассажиры даже не заметили дыма. Всего на борту находились 50 человек, включая игроков, тренерский штаб и персонал «Старс». В результате за хоккеистами прилетел другой самолет.

В воскресенье, 8 января, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:4), после чего команда должна была лететь в Лос-Анджелес на выездную встречу с местным клубом, запланированную на понедельник, 9 января.