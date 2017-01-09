В Госдуме предрекли финальный антироссийский аккорд от администрации Обамы

Уходящая администрация президента США Барака Обамы пытается доказать, что смогла достичь успехов в борьбе против России, считает член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление министра обороны Соединенных Штатов о «нулевом» вкладе России в борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

«На борьбу против России явно были получены какие-то деньги, административные ресурсы, плоды интеллектуального труда, и все это горит прахом. Попытка сделать хоть какую-то гадость, плюнуть в сторону человека, потому что сделать уже ничего невозможно, — очередной ее (борьбы с Россией — прим. «Ленты.ру») формат», — сказал депутат.

По его мнению, на указанные цели были направлены «несметные богатства», и команда действующего американского лидера сейчас пытается доказать, что эти средства отработаны.

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«Я не исключаю, что у Обамы еще будет финальный аккорд с учетом того, сколько его администрация уже наговорила в сторону Российской Федерации», — добавил парламентарий.

Ранее в понедельник первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру» назвал заявление американского министра пережитком обамовской администрации. По его мнению, вклад России в борьбу против ИГ сопоставим с ролью советской армии в победе над фашистской Германией.

8 декабря министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что присутствие России в Сирии только усиливает гражданскую войну, а ее вклад в борьбу США с ИГ «нулевой».