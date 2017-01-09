ПФР назвал сроки выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей с 13 по 28 января 2017 года. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Материалы по теме Индексацию отложить Российские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей вместо повышения выплат

«Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию», — отметили в фонде.

Единовременную выплату пенсионерам доставят почтальоны. Подавать заявление на получение денег не нужно.

«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 миллиарда рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — сказано в сообщении.

22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам, в том числе и военным, пяти тысяч рублей в январе 2017 года. Выплата производится вместо дополнительной индексации во втором полугодии 2016 года.

Следующая индексация пенсий и некоторых соцвыплат по уровню фактической инфляции пройдет в феврале 2017 года.

