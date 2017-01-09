Пассажиры поезда Киров — Москва провели 15 часов в вагоне без отопления

Пассажиры поезда Киров — Москва провели более 15 часов в вагоне без отопления. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает телеканал «360».

Состав, о котором идет речь, выехал из Кирова в 23:58 7 января и прибыл в столицу на следующий день около 17:00. По информации телеканала, температура воздуха в одном из вагонов составляла 11 градусов.

«Снег в вагоне не тает, туалеты и окна заледенели. Никогда не спала в куртке в поездке, укутавшись во все, что есть, но все бывает в первый раз». — рассказала пассажирка Светлана Крук. Она утверждает, что во время движения состава температура на улице была ниже минус 35 градусов.

Отмечается, что начальник поезда не пришел на помощь находившимся в составе людям, уходя от ответа на их вопросы. В Федеральной пассажирской компании пообещали разобраться в ситуации, однако усомнились, что высказанная клиентами версия событий справедлива.

В новогодние каникулы в Московскую область пришли сильные морозы. Так, в ночь на 7 января в столичном регионе похолодало до минус 33,4 градуса. Гидрометцентр тогда объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за погодных условий. В аэропортах столицы было задержано более 80 рейсов, передает Федеральное агентство новостей.