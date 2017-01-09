Московский стрелок-убийца оказался звездой телешоу про оружие

Видео: Федерация практической стрельбы Курской области / ВКонтакте

Сергей Остапенко, подозреваемый в убийстве москвича и посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии, оказался участником телешоу, посвященного «правильному, безопасному и культурному обращению с гражданским оружием». Эксклюзивные кадры с участием Остапенко в понедельник, 9 января, публикует «Лента.ру».

Мужчина снимался в программе «Гражданское оружие» на канале «Т24». После нападения на силовиков 8 января выпуск программы, в которой снялся Остапенко, был удален с YouTube. В нем он демонстрирует стрельбу из гладкоствольного ружья Germanica. По данным источника в правоохранительных органах, именно из этого оружия 26-летний Остапенко мог вести огонь 8 января.