Опубликована программа Российского инвестиционного форума в Сочи

Опубликована программа Российского инвестиционного форума, который пройдет 27-28 февраля в Сочи. Его ключевой темой стали «Новые проекты для роста». Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете форума.

Программа включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Премьер-министр также проведет заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В нем примут участие главы российских регионов.

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Программа форума разделена на три тематических блока: «Новая региональная политика. Возможности для развития» (новые подходы к стимулированию региональной политики), «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» (обсуждение существующих механизмов поддержки предпринимателей, улучшения деловой инфраструктуры, мер по повышению деловой активности в регионах), «Реализуя проекты для жизни» (проекты, создающие комфортные условия для жизни в регионах).

Кроме того, на полях форума будет вручена «Премия развития-2017», учрежденная Внешэкономбанком.

В подготовке сессий принимают участие Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Росмолодежь, Ростуризм, Открытое правительство, Российская академия наук, администрация Краснодарского края, «Деловая Россия», «Российский экспортный центр», Агентство стратегических инициатив, «Опора России» и другие организации.

«Лента.ру» — генеральный интернет-партнер Сочинского инвестиционного форума.